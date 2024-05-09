وفاة 9 أشخاص في حرائق بالفجيرة خلال العام الماضي

كشفت إحصائية صادرة عن إدارة الدفاع المدني بالفجيرة عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة 90 آخرين، إثر 684 حادث حريق خلال العام الماضي، مشيرة إلى ارتفاع الحرائق السكنية بنسبة 53% في عام 2023، مقارنة بعام 2022.

وبيّنت الإحصائية أن الوفيات الناجمة عن الحرائق وقعت في مبانٍ تجارية وصناعية، ووسائل النقل والمرافق والخدمات العامة، بينما سجلت خمس إصابات جراء الحرائق السكنية دون حدوث أي حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إدارة الدفاع المدني بالفجيرة تدخلت للتعامل مع 224 حريقاً سكنياً، نتج عنها إصابة خمسة أشخاص، كما تعاملت مع 226 حريقاً في مرافق وخدمات عامة، أسفرت عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة 52 آخرين، فضلاً عن السيطرة على 55 حريقاً في المناطق التجارية، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

وسجلت حرائق وسائل النقل 55 حادثاً، تسببت في وفاة شخص واحد، فيما توفي شخصان في ثمانية حوادث حريق بالمناطق الصناعية، بينما بلغت الإصابات الناجمة عن حرائق الجبال والصحارى خمس حالات جراء وقوع 36 حريقاً في تلك المناطق.

وسجلت الإحصائية ارتفاعاً في نسبة حوادث الحرائق في المزارع بالإمارة، حيث بلغ عددها 25 حادثاً خلال العام الماضي، مقارنة بثمانية حوادث في العام الذي سبقه، لافتة إلى أن الإهمال يعد أحد الأسباب الرئيسة وراء وقوع تلك الحوادث، حيث يتم التخلص من المخلفات الزراعية بطرق غير صحيحة من خلال حرقها، وعدم التعامل الملائم معها، الأمر الذي يتطلب في بعض الأحيان استدعاء فرق الدفاع المدني لإخماد الحرائق الناتجة عنها.

إلى ذلك، شهدت إمارة الفجيرة انخفاضاً ملحوظاً في حوادث الغرق خلال العام الماضي، حيث انخفضت بنسبة 57% مقارنة بعام 2022.

وبحسب الإحصاءات الصادرة عن قسم القضاء والإحصاءات الأمنية، وقعت ثلاثة حوادث غرق فقط خلال العام الماضي، ما أسفر عن وفاة شخصين وإنقاذ شخصين آخرين، ويعزى هذا الانخفاض إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الجهات المختصة لتعزيز الوعي حول مخاطر الغرق، وتنفيذ حملات توعوية على الشواطئ.