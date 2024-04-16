شرطة دبي تضبط حافلة ركاب محملة بأسطوانات غاز

حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر نقل أسطوانات الغاز بالمركبات الخاصة بنقل الأفراد، والمركبات غير المرخصة التي لا تحمل لوحات إرشادية، نظراً لما تشكله عملية نقل أسطوانات الغاز بصورة عشوائية من خطر بالغ على مستخدمي الطرق، وتسببها في كارثة إنسانية حال تعرض المركبة لأي حادث مروري على الطريق، الأمر الذي يؤدي إلى انفجار تلك الأسطوانات.

وقال مدير إدارة المشبوهين والظواهر الأمنية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد علي سالم الشامسي: إن الفرق الأمنية في الإدارة قامت بضبط حافلة ركاب محملة بأسطوانات غاز غير مرخصة بإحدى مناطق الإمارة، مشيراً إلى أن ضبط الحافلة يأتي ضمن جهود شرطة دبي بالتعاون مع شركائها، لضبط الباعة الجائلين، وذلك لمخالفتهم اشتراطات السلامة العامة، والقضاء على جميع المظاهر السلبية في الإمارة، وضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لأفراد المجتمع.

وشدد العميد علي الشامسي على ضرورة التقيد بالقانون، وعدم تجاوزه، والالتزام بشروط نقل أسطوانات الغاز وتوزيعها وفق الضوابط المعتمدة وبطريقة آمنة، وأن يكون للمركبة لون مخصص، وأن تكون ذات سقف مفتوح، وأن تحمل علامات تحذيرية وإرشادية، تنبه مستخدمي الطرق باحتوائها على مواد خطرة قابلة للاشتعال مع توفر أسطوانة إطفاء الحريق داخل هذه المركبات، والحرص على صيانتها دورياً.

من جانبه، ناشد المقدم طالب محمد الأميري، رئيس قسم مكافحة الباعة المتجولين في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، الجمهور شراء الأسطوانات من الجهات المرخصة والمعتمدة، والابتعاد عن الشراء من الباعة غير المرخصين، وإبلاغ السلطات المختصة فوراً عند رؤيتهم لمثل هؤلاء الباعة الذين يروجون لأسطوانات غير مطابقة للمعايير والمواصفات، مشيراً إلى أن شرطة دبي مستمرة في ضبط المخالفين على مدار الساعة، ضمن حملات مدروسة، وبشكل مفاجئ ومتواصل وفي جميع الأماكن بالتعاون مع الشركاء.

العميد علي الشامسي:

• يجب التقيد بالقانون وعدم تجاوزه والالتزام بشروط نقل أسطوانات الغاز وتوزيعها وفق الضوابط المعتمدة وبطريقة آمنة.