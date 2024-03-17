تعزيز التعاون الأكاديمي والعملي بين شرطة دبي و«أميركية الشارقة»

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، والجامعة الأميركية في الشارقة، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في مجالات عدة، بما في ذلك تبادل المعرفة والخبرات، وتنظيم الفعاليات التوعوية والتدريبية المشتركة، وتطوير البحوث والدراسات ذات الصلة في مجالات التكنولوجيا، وتطوير الألعاب الإلكترونية والبرامج الافتراضية التدريبية والتوعوية.

كما تسعى المذكرة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والعملي، وتوفير الفرص للطلاب والباحثين لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة بشكل فاعل. وأفادت شرطة دبي في بيان، أمس، بأن كلاً من مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بشرطة دبي بالوكالة، العميد بدران الشامسي، وعميد كلية الهندسة في جامعة الشارقة، الدكتور فادي أحمد العلول، وقعا الاتفاقية بهدف تعزيز الجهود المشتركة في مجالات مثل التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير البرامج الافتراضية، إلى جانب استقطاب الطلبة المتميزين في مجال تطوير الألعاب التوعوية، والبرامج الافتراضية التوعوية، والإشراف بشكل مشترك على مشروعات التخرج والمشروعات البحثية، فضلاً عن تطوير البرامج التعليمية والتدريبية في مجالات التكنولوجيا والتدريب.