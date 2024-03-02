11.1 ألف حادث مروري في الفجيرة خلال 2023

شهدت إمارة الفجيرة انخفاضاً في معدل الحوادث المرورية خلال العام الماضي، بحسب إحصاءات مرورية حديثة صادرة عن مركز إحصاء الفجيرة.

وبيّنت الإحصائية التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن إجمالي الحوادث المرورية بلغ 11 ألفاً و162 حادثاً خلال العام الماضي، مقابل 11 ألفاً و303 حوادث مرورية خلال عام 2022، وسُجلت خلال العام الماضي سبع وفيات نتيجة الحوادث المرورية، فيما بلغت في العام الذي سبقه أربع وفيات، كما ارتفعت الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية لتصل إلى 197 إصابة بسيطة ومتوسطة وبليغة خلال العام الماضي، و176 إصابة في العام الذي سبقه.

وأوضحت الإحصائية أن نوفمبر سجل أعلى معدل حوادث وإصابات، حيث سُجل فيه 1035 حادثاً مرورياً و29 إصابة بين البسيطة والمتوسطة والبليغة، يليه مايو حيث بلغت فيه الحوادث 1009 حوادث مرورية. ويأتي أكتوبر في المرتبة الثالثة، حيث تم تسجيل 993 حادثاً. في المقابل سجل يوليو أقل نسبة حوادث، حيث بلغت فيه 760 حادثاً مرورياً.

وقامت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بتعزيز الوعي المروري لدى السائقين، وتركيز الجهود على توفير توجيهات وتحذيرات حول السلوكيات الخطرة في الطرق، وتعزيز الالتزام بقوانين المرور والسلامة على الطرق عبر حملات توعوية مستمرة طوال العام الماضي.

وأكدت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، تنفيذها حملات توعية مرورية موجهة لطلبة المدارس وسائقي الدراجات النارية والمشاة، بهدف خفض نسب الحوادث، موضحة أن أغلبية الحوادث يعزى وقوعها إلى أسباب عدة، منها السرعة الزائدة والتشتت أثناء القيادة، وعدم الالتزام بالمسار المخصص، والانحراف المفاجئ، وقطع الإشارة الضوئية الحمراء.

وأشارت إلى أنها تعمل على تكثيف دوريات الضبط المروري لتوعية وضبط المخالفين، إضافة إلى نشر ثقافة احترام حقوق المشاة.