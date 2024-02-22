استشارة قانونية.. كيف تتصرف المطلقة حال تخلف مطلقها عن دفع النفقة؟

سؤال :

هل يحق للمطلقة تنفيذ حكم سابق بالنفقة مر عليه فترة زمنية في حال عدم التزام مطلقها بالدفع ؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

تنفيذ الحكم يسقط بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح في ملف التنفيذ وإذا لم تمر مدة التقادم فيمكنك التنفيذ حتى تمام سداد المبلغ المحكوم به وأي رسوم او مصاريف أو أتعاب محاماة محكوم بها

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