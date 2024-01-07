أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بإدانة شخص آسيوي بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وعاقبته بغرامة 5000 درهم، بعد ثبوت ارتكابه الجريمة.

وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة، بأن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، تفيد بحيازة المتهم كمية من المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة ومداهمة شقته وسيارته، وثبت من خلال إخضاعه للفحص أنه متعاطٍ لمؤثرين عقليين.

وبسؤاله أقرّ بارتكاب الجريمة الموجهة إليه، ومن ثم اكتملت الأدلة الثبوتية بحقه.