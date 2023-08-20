شرطة دبي تدعو للتعرف على صاحب هذه الصورة

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور إلى التعرف على صاحب الصورة ، الذي عثر على جثته بمنطقة المحيصنة الثانية ضمن اختصاص مركز شرطة القصيص، ولا يحمل أوراقاً ثبوتية، مشيرة إلى أنه منذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان هذا الشخص.

وأوضح مركز شرطة القصيص، أن من لديه أي معلومات يمكنه الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، وإذا كان المتصل من خارج إمارة دبي، فعليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال.