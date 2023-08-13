‎نقل سكان البناية المحترقة في عجمان إلى مقر الإيواء

‎نقلت هيئة النقل في عجمان بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان سكان إحدى البنايات السكنية المكونة من 15 طابقا في منطقة النعيمية (3) على شارع الشيخ خليفة بن زايد، إلى مقر الإيواء، والتي شهدت حريقاً عصر يوم الجمعة الماضي، وتم إخلاء وإنقاذ سكان من قبل الجهات الأمنية دون وقوع إصابات.

‎وقالت المدير العام لهيئة النقل بالتكليف في عجمان، رشا خلف، إن الهيئة وفرت 4 حافلات في نفس الوقت وتم نقل سكان البناية البالغ عددهم 40 شخصا إلى مقر الإيواء، موكدة أن الهيئة على أهبة الاستعداد في المشاركة في كافة الأعمال التي تصب في خدمة المجتمع.