شرطة دبي تضبط سائقين استعرضوا بمركباتهم تحت الأمطار

ضبطت شرطة دبي عدداً من سائقي المركبات، الذين تورطوا في القيادة بطيش وتهور، ونفذوا استعراضات في الطريق العام، مُعرضين حياتهم وسلامة مستخدمي الطريق للخطر، أثناء سقوط الأمطار.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة العميد جمعة بن سويدان، إن الفرق المرورية رصدت تداول مقاطع فيديو على تطبيقات التواصل الاجتماعي، لسائقين يقودون بتهور واستعراض بطريقة خطرة، في عدد من شوارع الإمارة، أثناء سقوط الأمطار، لافتاً إلى أن الدوريات المرورية استطاعت تحديد هوياتهم ومركباتهم خلال فترة قصيرة، وتم ضبطهم.

وأوضح أن القانون يعاقب على قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة.

وأشار بن سويدان إلى أن هناك قلة وعي لدى فئة من السائقين الذين يمارسون الاستعراض ويثيرون الفوضى رغم التحذيرات التي أطلقتها شرطة دبي بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية أثناء سقوط الأمطار، لافتاً إلى أن السائقين المضبوطين ارتكبوا مخالفات عدة استوجبت الحجز، شملت القيام بأعمال الاستعراض والفوضى، والقيادة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور، فضلاً عن قيادة مركبة تصدر ضجيجاً.

وذكر أن الدوريات تمكنت من ضبط وحجز المركبات المشاركة في ارتكاب المخالفات الخطرة وتحويل سائقيها إلى المركز المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتاً أن حجز تلك المركبات يمتد إلى فترات متفاوتة حسب طبيعة المخالفة، بخلاف الغرامة المالية المفروضة وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي. ودعا بن سويدان هواة الاستعراض والسباقات إلى الالتزام بالأماكن المخصصة لذلك، والمجهزة بوسائل الأمن والسلامة، مناشداً الآباء بتوعية أبنائهم ومراقبة سلوكياتهم على الطريق.

وردعهم حال اكتشاف ممارستهم لهذه السلوكيات حتى لا يتعرضوا إلى حوادث قاتلة.