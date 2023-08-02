مراهق يسرق دراجة توصيل طلبات لـ"التسلية" ويشعل بها النيران

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الأحداث مراهقاً يبلغ من العمر 17 عاماً بتهمة سرقة دراجة نارية تابعة لشركة توصيل طلبات، وإضرام النار فيها، مع متهم آخر أحيل إلى محكمة الجنح.

وحول تفاصيل الواقعة قالت رئيس نيابة مساعد بشائر عيسى الحمادي إن سائق الدراجة أوقفها بإحدى المناطق، تاركاً بها المفتاح، فقدم إليه المتهمان وٍسألاه عن كيفية الوصول إلى منطقة قريبة، فأرشدهما بحسن نية ثم دخل إلى المطعم المجاور لأخذ طلبية وتوصيلها.

وأضافت أن عامل توصيل الطلبات فوجئ بعد خروجه باختفاء الدراجة، فأبلغ الجهات الأمنية، التي استجابت على الفور وتوصلت إلى أن هناك بلاغاً آخر عن احتراق دراجة نارية في مكان قريب من موقع السرقة.

وبمطابقة البلاغين أسفرت الجهود الأمنية عن تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهما، وأقرا في تحقيقات النيابة العامة بأنهما سرقا الدراجة المتوقفة أمام المطعن، وتجولا بها في منطقة مجاورة، وبعد نزولهما منها، سحب المتهم الحدث "المراهق" أنبوب البترول الخاص بالدراجة وأشعل فيها النيران.

وأشارت الحمادي إلى أنه في ظل كون المتهم الأصغر حدثاً، فقد أمرت المحكمة بوضعه تحت الاختبار القضائي من قبل القسم الاجتماعي، وانتهت الباحثة الاجتماعية في تقريرها إلى أنه تم وضعه تحت المتابعة والملاحظة لأشهر عدة، إلى أن تأكد استقراره سلوكياً وشخصياً، وإدراكه تبعات الجريمة التي تورط فيها وأهمية الالتزام بالقانون، وتجنب الممارسات الجانحة.

وأوضحت أن تقرير الباحثة الاجتماعية انتهى إلى أن الحدث المتهم استفاد من التجربة التي مر بها، إذ تركت الواقعة في نفسه أثراً عميقاً، وصار قريباً من أسرته ويتقبل النصح والإرشاد، كما أرست الواقعة لدى الأسرة أهمية الانتباه إلى أبنائها ومراقبة سلوكياتهم، حتى لا يسقطوا في فخ مماثل،

وبعد نظر الواقعة، وتقرير الباحثة الاجتماعية انتهت محكمة الأحداث إلى استبدال تدبير الاختبار القضائي، بتدبير تسليمه لولي أمره.

من جهتها ناشدت النيابة العامة في دبي الآباء بضرورة مراقبة سلوكيات أبنائهم، وتوعيتهم بخطورة الجنوح والممارسات غير القانونية،