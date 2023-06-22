شرطة رأس الخيمة تطلق «مرصاد» للحد من الجرائم المقلقة

تعتزم شرطة رأس الخيمة إطلاق مبادرة «مرصاد»، خلال موسم العطلات والسفر، لتكثيف الدوريات والرقابة في «المناطق الساخنة» أو التي قد تكون مبعث قلق أمني نتيجة وجود مشكلات ناجمة عن المشاجرات.

وحذر نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، المقدم جاسم علي المنصوري، من أن المنشورات الورقية أمام المنزل تعطي انطباعاً بأنه خالٍ، ما يشجع ضعاف النفوس على محاولة سرقته.

وحثّ أصحاب المنازل على توصية أحد الأقرباء أو الأصدقاء بإزالة المنشورات من أمام المنزل، والاستعانة بالكاميرات لمراقبة المنزل حتى لو كان خارج الدولة.

وأشار إلى زيادة نسبة الجرائم في مناطق تجمع السكان، إذ تقع حالات نشل نتيجة اقتراب الناس من بعضهم بعضاً.

وأكد المنصوري أن إدارة التحريات والمباحث الجنائية وضعت خطة شاملة لاستقبال العطلة الصيفية وموسم السفر، تتضمن تكثيف الدوريات الأمنية في الأحياء السكنية والتجارية الحيوية بعد عيد الأضحى المبارك.