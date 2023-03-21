وفاة مواطنة إثر انحراف مركبتها واصطدامها بنخلة في الفجيرة

توفيت شابة مواطنة تبلغ من العمر 26 عاماً إثر حادث انحراف أدى لاصطدامها بنخلة وسور منزل في شارع النخيل بإمارة الفجيرة.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة، العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني لـ الامارات اليوم بأن بلاغاً ورد لغرفة العمليات في القيادة العامة بالفجيرة يفيد بحادث اصطدام مركبة بسور منزل مقابل شارع النخيل في امارة الفجيرة وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة والاسعاف الوطني إلى موقع الحادث لحظة تلقي البلاغ، والذي تبين وقوعه نتيجة انحراف مركبة المتوفاة بشكل مفاجئ مما أدى لتدهورها واصطدامها بنخلة على طرف الطريق من ثم بسور منزل.

وأضاف انه تم استدعاء فرق الإنقاذ التابع لدفاع مدني الفجيرة التي نجحت في استخراج قائدة المركبة بعد ان كانت محشورة نتيجة الحادث وتم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم إلا أنها توفيت نتيجة الإصابات البليغة التي تعرضت لها نتيجة الحادث.

من جهتها دعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة على الطرق الداخلية والخارجية أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية وحثت مستخدمي الطرق على متابعة حالة الطقس، وخفض السرعات على الطرق وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وضرورة التقيد بالسرعة المحددة على الطرق.