"الداخلية" تحذر من تداول الاخبار المضللة حول الحالة الجوية

حذرت وزارة الداخلية من تداول الأخبار المضللة والإشاعات والرجوع إلى المصادر الرسمية لمعرفة التحديثات الخاصة بالحالة الجوية، وتعليمات السلامة والوقاية والحماية من كافة المخاطر، مؤكدة جاهزيتها بالتنسيق مع كافة الشركاء، لمواجهة أية حالة طارئة قد تنشأ جراء الحالة الجوية السائدة وتقلباتها.

وأشارت الوزارة الى أن الفرق المعنية ستواصل جهودها في نشر التعليمات والإرشادات التوضيحية للتعامل الصحيح مع هذه الأجواء، مع إرسال التحذيرات الجوية في المناطق المتأثرة في حينها.