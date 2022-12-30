الدفاع المدني بدبي يشارك في تأمين احتفالات رأس السنة بكفاءات ميدانية وأنظمة ذكية

أكد المدير العام للدفاع المدني في دبي الفريق راشد ثاني المطروشي استكمال استعدادات الإدارة لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2023 في إطار دورها تحت مظلة اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث الدولية والمحلية بالإمارة، لافتاً إلى اعتماد الخطط التشغيلية وجميع الإجراءات بنسبة 100% للمساهمة في إخراج الاحتفال السنوي بما يليق بسمعة مدينة دبي في تنظيم أفضل العروض والفعاليات العالمية الكبرى .

وقال المطروشي إنه وفق الخطة المقررة تم تقسيم مواقع الاحتفال إلى ثلاثة قطاعات رئيسية (قطاع ديرة وقطاع بر دبي ، وقطاع جبل علي والواجهة البحرية )، بمشاركة قوة بشرية قوامها اكثر من 700 عنصراً من الضباط وضباط الصف والأفراد المنتشرين في مواقع الاحتفال الذين يمثلون نخبة الوحدات والفرق التخصصية ذات الكفاءة المهنية العالية مع أكثر من 90 آلية حديثة ومتنوعة الاختصاصات، إضافة إلى الدعم اللوجستي من فرق على أهبة الاستعداد في حال حدوث أي طارئ، بجميع مراكز الدفاع المدني بدبي البالغ عددها 22 مركزاً وفق توزيعها الجغرافي في الإمارة.

وكشف أن مرحلة تأمين فعاليات رأس السنة من قبل الإدارة لا تقتصر على ساعات الاحتفال، لكن هناك مرحلة أساسية مستدامة سبقتها تتمثل في التعاون مع المطورين والاستشاريين والمقاولين لتطبيق شروط السلامة في جميع المباني والمنشآت بدبي المرتبطة بنظام 24/7 الذكي بالإدارة، لضمان جاهزية أنظمة الإطفاء والسلامة في تلك المباني بنسبة 100% وتشمل تلك التي ستقام فيها فعاليات رأس السنة.

وأشار إلى أن الدفاع المدني نفذ خلال الفترة التي سبقت موعد الاحتفال عدداً من تمارين الإخلاء في مواقع الفعاليات والأنشطة لضمان تأمين سلامة الجمهو،ر كما قامت الفرق المختصة بمهام تفتيش 68 مبنى ومنشاة تقام فيها الفعاليات للتأكد من توافر اشتراطات الوقاية والسلامة وأنظمة الحماية من الحريق والجاهزية لاستقبال الجمهور، في مقدمتها برج خليفة.

وناشد أفراد الجمهور الالتزام بالإرشادات والتوجيهات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية لضمان سلامتهم وتوفير أفضل الظروف التي تساعدهم على قضاء الأوقات السعيدة برفقة الأهل والأصدقاء في ليلة رأس السنة .