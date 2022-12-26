وفاة شاب خليجي انحرفت مركبته بحادث جبلي في رأس الخيمة

توفي أمس شاب خليجي، يبلغ من العمر 22 عاماً، إثر انحراف مركبته واصطدامها بالجبل على طريق إحدى المناطق الجبلية برأس الخيمة.

وقال رئيس مركز شرطة الرمس الشامل بالإنابة في شرطة رأس الخيمة، الرائد علي الرحبي، إن غرفة العمليات تلقت في الساعة 11:24 دقيقة، صباح أمس، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم في إحدى المناطق الجبلية، خلال نزول مركبة يقودها شاب خليجي من أعلى الجبل، نتيجة فقدانه السيطرة على مقود مركبته، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالجبل، ووفاته.

وأضاف أن دوريات الشرطة وسيارة الإسعاف الوطني توجهت إلى مكان البلاغ، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى، تمهيداً لتسليمه لذويه لإقامة مراسم الدفن، فيما تسلمت الجهات المرورية المختصة في مركز شرطة الرمس الشامل ملف الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية.