وفاة شاب خليجي انحرفت مركبته بحادث جبلي برأس الخيمة

توفي شاب خليجي يبلغ من العمر 22 عاماً إثر انحراف مركبته واصطدامها بالجبل على طريق أحد المناطق الجبلية برأس الخيمة، وقال رئيس مركز شرطة الرمس الشامل بالإنابة في شرطة رأس الخيمة، الرائد علي الرحبي، إن غرفة العمليات تلقت الساعة 11 و24 دقيقة صباح اليوم بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم في أحد المناطق الجبلية خلال نزول مركبة يقودها شاب خليجي من أعلى الجبل نتيجة فقدانه السيطرة على مقود مركبته ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالجبل ووفاته.

وأضاف أن دوريات الشرطة وسيارة الإسعاف الوطني توجهت لمكان البلاغ وتم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى تمهيدا لتسليمه لذويه لإقامة مراسم الدفن عليه حسب الأصول المتبعة، فيما تسلمت الجهات المرورية المختصة في مركز شرط الرمس الشامل ملف الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية.