وفاة مواطن وإصابة شقيقه في حادث تصادم

توفي، أمس، شاب مواطن يبلغ من العمر 21 عاماً، وأصيب شقيقه بإصابات وصفت بالمتوسطة، في حادث تصادم وقع لمركبتهما مع شاحنة بأحد طرق رأس الخيمة.

واصطدمت المركبة بشاحنة يقودها سائق آسيوي الجنسية، من جهة الخلف، نتيجة عدم ترك مسافة كافية، ما أسفر عن وفاة المواطن، وإصابة شقيقه بإصابات متوسطة.

وفور تلقي غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة بلاغاً بوقوع الحادث، توجهت إلى المكان دوريات الشرطة والإسعاف الوطني، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم نقل الشاب المتوفى إلى المستشفى، لتسليمه لذويه لإقامة مراسم الدفن له حسب الأصول المتبعة، فيما تسلمت جهات الاختصاص المرورية ملف الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية.