وفاة مواطن وإصابة شقيقه في حادث تصادم مركبتهما مع شاحنة

توفي ظهر اليوم شاب مواطن يبلغ من العمر 21 عاماً وأصيب شقيقه بإصابات وصفت بالمتوسطة في حادث تصادم وقع بين مركبتهما مع شاحنة بأحد طرق رأس الخيمة.

وتفصيلا اصطدمت مركبة كان يقودها مواطن برفقة شقيقه بشاحنة يقودها سائق آسيوي الجنسية من جهة الخلف أثناء سيرها أمامهما نتيجة عدم ترك مسافة كافية، ما أسفر عن وفاة مرافق السائق وهو شاب مواطن يبلغ من العمر 21 عاماً وإصابة شقيقه بإصابات متوسطة.

وفور تلقي غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة بلاغاً بوقوع الحادث توجهت إلى المكان دوريات الشرطة والاسعاف الوطني، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم نقل الشاب المتوفى للمستشفى لتسليمه لذويه لإقامة مراسم الدفن عليه حسب الأصول المتبعة، فيما تسلمت جهات الاختصاص المرورية ملف الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية.