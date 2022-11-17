حبس وغرامة 100 ألف درهم لآسيوي بسبب لعبة بـ 10 دراهم

شاهد شرطي، تابع لشرطة دبي، شخصاً (آسيوياً) يدير لعبة على طريق عام، ويلتف حوله بعض الأشخاص، فتوجه إليه وسأله عن كيفية المشاركة، فأخبره بأنه عليه المقامرة بـ10 دراهم، وسيحظى بمثلها إذا فاز، أو يخسرها، فجاراه حتى تأكد من أنه يدير اللعبة بنفسه، وتم القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه 100 ألف درهم وإبعاده عن الدولة، بتهمة إدارة وتنظيم لعبة من ألعاب القمار.

وتفصيلاً، أفادت أوراق القضية بأن قوة من شرطة دبي كانت تنفذ حملة تمشيط وتفتيش روتينية في منطقة الاختصاص ليلاً، وشاهدت شخصاً يدير لعبة في مكان عام متاح للجمهور، فتقدم شرطي متخفياً بالزي المدني، وزعم للمتهم أنه يرغب في اللعب، وسأله عن الشروط المطلوبة للمشاركة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم شرح له طريقة اللعب، وهي إحضار مجموعة نرد وكوكب، ويتسلم اللاعب النرد ويضعه داخل الكوب ويقلبه، فإذا كانت الأعداد متسلسلة، يربح 10 دراهم، وإذا لم تكن كذلك يخسر نقوده.

وقال الشرطي في شهادته بتحقيقات النيابة العامة، إنه تم ضبط المتهم، ومصادرة الأدوات التي عثر عليها بحوزته، وشملت مصباحاً كهربائياً استخدمه في إضاءة منطقة بالشارع حوّلها لدائرة قمار، مؤكداً أنه كان يدير وينظم لعبة القمار بمفرده، وعثر بحوزته على 20 درهماً حصيلة اللعب.

وبسؤال المتهم أفاد بأنه ضبط في مكان عام، مشيراً إلى أنه حول الرصيف خلف أحد الفنادق لتنظيم لعبة قمار، مستهدفاً أشخاصاً من جنسيته.

وأفادت المحكمة في حيثياتها بأن الثابت من أوراق الدعوى وإفادة شاهد الإثبات واعترافات المتهم إدانته بإدارة وتنظيم لعبة القمار في مكان عام مفتوح للجمهور، دون تمييز، نظير حصوله على مبالغ مالية، وقضت بحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ 100 ألف درهم وإبعاده عن الدولة.