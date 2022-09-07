23.5 ألف درهم تحرم 3 أشقاء التعليم منذ عامين

يواجه (أبوأحمد - سوري) ظروفاً مالية صعبة جعلته غير قادر على سداد 23 ألفاً و595 درهماً، متأخرات دراسية لأبنائه الأربعة (أحمد، عمر، إسراء، رنيم)، ما أدى إلى توقفهم عن استكمال مشوارهم الدراسي منذ عامين، حيث اشترطت إدارة المدرسة لتسجيلهم في العام الدراسي الجديد سداد الرسوم الدراسية المتأخرة من الأعوام السابقة. وناشد أصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير مد يد العون ومساعدته على تدبير المتأخرات الدراسية حتى يتمكن أولاده من العودة إلى مقاعدهم الدراسية.

وتفصيلاً، روى (أبوأحمد) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إنه يعمل في الدولة منذ أكثر من 10 سنوات في مهنة سائق شاحنة في شركة مواد غذائية، براتب يبلغ 6000 درهم، حيث كان يسدد منه مصروفات الأبناء الدراسية والجزء الآخر يذهب إلى إيجار المسكن والمأكل والمشرب، وكان وضعه المالي مستقراً.

وأضاف أن زوجته كانت تقف إلى جانبه وتساعده على توفير مصدر دخل إضافي لأفراد الأسرة، حيث كانت تعد أطباق الحلويات والمعجنات الشامية، وتبيعها إلى الجيران والأصدقاء مقابل أرباح زهيدة، لكنها كانت تسد جزءاً من مصروفات المنزل اليومية.

وتابع (أبوأحمد) أنه خلال عام 2021، تعرضت الشركة التي كان يعمل فيها لخسائر مالية كبيرة، أدت إلى توقف نشاطها وإنهاء خدماته، وأصبح عاطلاً عن العمل، وبات ينفق من مستحقات نهاية الخدمة، وبدأ في البحث عن أي فرصة عمل جديدة.

وأكمل أن فترة البحث عن عمل طالت ونفد كل ما لديه من مال، وبدأت المصروفات والأعباء تتراكم على عاتقه، وبمرور الوقت تراكمت الديون والمتأخرات الدراسية والالتزامات المالية عليه، وبدأت الأوضاع تتعقد، والمكاسب الضئيلة التي تحصل عليها الزوجة لا تكفي لمواجهة الظروف المالية القاسية التي تمر بها الأسرة، ما أدى إلى توقف أبنائه عن استكمال مشوارهم التعليمي منذ عامين، ما يهدد بضياع مستقبلهم الدراسي.

وأكد (أبوأحمد) أن أبناءه من الطلبة المجتهدين والمتفوقين في صفوفهم الدراسية، موضحاً أن أحمد بلغ 17 عاماً ولايزال في الصف العاشر، بسبب توقفه عن الدراسة لمدة عامين متتاليين، و(عمر - 15 عاماً) في الصف التاسع، و(رنيم - 12 عاماً) في الصف السادس.

وقال (أبوأحمد) إنه عاجز كلياً عن تدبير الرسوم الدراسية، ما يحرم أولاده إكمال دراستهم، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير 23 ألفاً و595 درهماً قيمة المتأخرات الدراسية حتى يستطيع أولاده مواصلة دراستهم مرة أخرى.

الأم تعد أطباق مأكولات وتبيعها للجيران لتوفير الطعام للأسرة.