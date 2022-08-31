سقوط طائرة مدنية صغيرة في أبوظبي نتيجة عطل فني

أعلنت شرطة أبوظبي وهيئة ابوظبي للدفاع المدني، ان فرقهما تعاملت مع حادث سقوط طائرة شراعية وقع مساء اليوم في المواقف الخارجية الاضافية بمسجد الشيخ زايد ، وادى إلى اصابة شخص بإصابة بسيطة.

وأكدت شرطة أبوظبي أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

من جانبها أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني وبالتنسيق مع الجهات المختصة عن سقوط طائرة مدنية صغيرة في المواقف الخارجية التابعة لحرم جامع الشيخ زايد الكبير.

نتج عن الحادث إصابة قائد الطائرة وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ومتابعة الحالة الصحية،

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني مباشرة التحقيقات في أسباب الحادث وتبعاته

وأكدت الهيئة بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحدث نتج عن عطل فني أثناء توجهها للهبوط في مطار البطين الخاص، وقد سقطت الطائرة في منطقة خالية من الأفراد.