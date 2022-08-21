شرطة دبي تحذرمن عواقب وخيمة لمرتكبي هذا السلوك

حذر مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة العميد عبدالله خادم المعصم من عواقب التعامل مع مراكز التدليك غير المرخصة أو العروض التي تروج عبر بطاقات مساج تترك على المركبات، لافتاً إلى تسجيل جرائم استدراج لضحايا تواصلوا مع الأرقام الموجودة على تلك البطاقات إلى شقق والاعتداء عليهم وتصويرهم في أوضاع مخلة، وابتزازهم والاستيلاء على أموالهم، فضلاً عن أن التعامل مع هذه المراكز والبطاقات يعرض الشخص ذاته للمساءلة القانونية.

وكشف عن ضبط 879 شخصاً تورطوا في تلك الممارسات من خلال الحملات التي أطلقتها شرطة دبي خلال العام الماضي وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، من بينهم 309 شخصاً ثبت مشاركتهم في إنتاج وتوزيع بطاقات المساج، و588 شخصاً لإخلالهم بالآداب العامة، كما تم مصادرة نحو ستة ملايين بطاقة، وقطع 919 رقم اتصال سجلت على تلك البطاقات.

وتفصيلاًـ قال العميد عبدالله خادم سرور المعصم إن شرطة دبي أطلقت حملات عدة للحد من الممارسات الإجرامية المرتبطة بمراكز التدليك غير المرخصة، وتوزيع بطاقات بطريقة عشوائية على المركبات، في ظل كونها واجهة لأنشطة إجرامية مثل السرقة والابتزاز، فضلاً عن تشويهها المظهر الحضاري للإمارة، ومساسها بالآداب العامة لما تحتويه من صور مخلة ودعاية غير شرعية.

وأوضح أن فرق العمل رصدت أسلوباً إجرامياً يتمثل في إنشاء حسابات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي، وعرض صور خليعة لفتيات يرتدين كمامات لإغراء الضحايا، وبمجرد سقوط الضحية في الفخ واتصاله بالأرقام الموجودة على تلك البطاقات يتم استدراجه عبر تطبيق واتس اب، إلى شقة مخصصة كوكر للجريمة، والاعتداء عليه وتصويره في أوضاع مخلة ثم ابتزازه للحصول على أمواله.

وأشار إلى أن حملات التوعية التي نفذتها شرطة دبي عبر البريد الإلكتروني استهدفت 8007 شركة، واستفاد منها 53 ألف و816 عاملاً، ووزعت 600 ملصقاً على الشركات العقارية، بالإضافة إلى التوعية عبر خدمة الرسائل النصية، ولا تزال الحملات مستمرة وصولاً إلى جميع مناطق دبي.

وأكد المعصم أن تعزيز الأمان في الإمارة مسؤولية مشتركة بين الشرطة وأفراد المجتمع، داعياً الجمهور للإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة، أو سلوك مشبوه، أو دعاية تروج لمراكز تدليك غير مرخصة، عبر مركز الاتصال 901، أو خدمة "عين الشرطة" أو على التطبيق الذكي لشرطة دبي على الهواتف المتحركة، لافتاً إلى أن هناك مراكز مرخصة، يمكن التعرف إليها من خلال الجهات المعنية.