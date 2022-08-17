وفاة شخصين وإصابة 4 بسبب دوران خاطئ للخلف

توفي شخصان وأصيب 11 آخرون بإصابات متفاوتة في حوادث مرورية متفرقة وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، العقيد جمعة سالم بن سويدان، الذي أشار إلى أن الحوادث وقعت نتيجة ارتكاب سائقي المركبات المتسببة في الحوادث مخالفات مرورية عدة، وكان أحدها نتيجة نعاس سائق أثناء القيادة ما أدى إلى انحراف وتدهور مركبته.

وتفصيلاً، قال بن سويدان إن حادثاً بليغاً وقع يوم السبت الماضي على شارع الإبداع خلف فندق كراون بلازا رغم أنه ليس طريقاً سريعاً، وذلك حين قرر سائق مركبة خفيفة الدوران للدخول إلى الاتجاه المعاكس قبل التأكد من خلو الطريق من السيارات، فاصطدمت بسيارته مركبة أخرى خفيفة، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين بإصابات بليغة.

وأضاف أن حادثاً آخر وقع يوم الجمعة الماضي على شارع الإمارات فوق جسر نادي دبي بالاتجاه إلى الشارقة، حين انحرفت شاحنة عن مسارها بشكل مفاجئ، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها وتدهورها وسط الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات راوحت بين المتوسطة والبسيطة.

وأشار إلى أن حادثاً ثالثاً وقع فجر يوم السبت الماضي بين دراجة نارية ومركبة خفيفة على شارع الشيخ محمد بن زايد قبل جسر دبي العين بالاتجاه إلى أبوظبي، لافتاً إلى أن المعاينة الأولية عزت الحادث إلى عدم ترك المسافة الكافية بين المركبات، الأمر الذي أدى إلى وقوع الاصطدام وإصابة سائق الدراجة بإصابات متوسطة.

وتابع أن حادثاً آخر وقع صباح يوم السبت الماضي على شارع الخيل في الاتجاه المؤدي إلى أبوظبي عند مخرج الخليج التجاري، حين انحرفت مركبة بشكل مفاجئ عن مسارها ثم تدهورت، بسبب خمول السائق وتعرضه للنعاس أثناء القيادة، وأسفر الحادث عن تعرضه لإصابات متوسطة.

كما وقع حادث في اليوم ذاته عند تقاطع حلب دمشق، حين انحرفت شاحنة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها وتدهورها وسط الطريق، ولم يسفر الحادث عن أية إصابات.

ولفت إلى وقوع اصطدام بين مركبتين على شارع القماشة بقرية جميرا، نتيجة انحراف مركبة خفيفة بشكل مفاجئ إلى جهة اليمين تجاه مركبة أخرى كانت في مسارها الصحيح، ولتفادي الاصطدام انحرفت المركبة الثانية واصطدمت بعمود الإنارة، ودهست شخصاً كان خارج الشارع، وأسفر الحادث عن إصابة المدهوس بإصابات بليغة.

كما أصيبت امرأة بإصابات متوسطة مساء السبت الماضي نتيجة حادث وقع على شارع الشيخ زايد، إثر تدهور مركبتها بسبب الانحراف المفاجئ وفقدان السيطرة عليها.

فيما وقع اصطدام بليغ بين شاحنة كبيرة وأخرى خفيفة على شارع الإمارات قبل جسر الفاية، أسفر عن إصابة شخص بإصابات حادة، لافتاً إلى أن الحادث وقع نتيجة عدم ترك المسافة الكافية بين المركبات.