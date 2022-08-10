ضبط 3.7 كيلوغرامات «ماريغوانا» مع مسافر إفريقي

نجح ضباط تفتيش جمارك دبي في مطار دبي الدولي مبنى (1) في ضبط 3.7 كيلوغرامات من عشبة الماريغوانا المخدرة، حاول مسافر قادم من إحدى الدول الإفريقية تهريبها إلى داخل الدولة بطريقة ظن أنها احترافية، وذلك عبر إخفاء المواد المخدرة في قطع غيار السيارات (فلاتر) للتمويه.

وقال بيان لجمارك دبي إنه بالحس الأمني العالي لمفتشي جمارك دبي وضمن واجبهم الوطني تمكنوا من الكشف عن عملية التهريب، حيث لوحظ من خلال مرور قطع غيار السيارات الخاصة بالمسافر عبر أجهزة الأشعة السينية، وجود كثافة في إحدى القطع، وبكفاءة الاشتباه لدى مفتش الجمارك تم اللجوء إلى التفيش اليدوي للقطعة المذكورة وتفكيكها فتبين وجود لفات صغيرة مخبأة بطريقة فنية وتم فحصها عبر جهاز كشف المخدرات فتبين أنها عشبة الماريغوانا وتم إحالة المشتبه فيه إلى الجهات المختصة.

وقال مدير أول إدارة عمليات المسافرين مبنى (المطار رقم1) خالد أحمد: «تبني الدائرة سلسلة متكاملة من الإجراءات والتقنيات الذكية المتطورة للتصدي لكل محاولات التهريب، تماشياً مع استراتيجيتها 2021- 2026 من خلال تحديث وتطوير أنظمتها وبرامجها الخاصة بعمليات التفتيش، حيث يتم تزويد المراكز الجمركية بأحدث أجهزة التفتيش»، مشيراً إلى كفاءة مفتشي الجمارك والقيام بواجبهم في حماية أمن المنافذ من دخول المواد الممنوعة حفاظاً على المجتمع وأفراده من انتشار تلك الآفات.

• لوحظ من خلال مرور قطع غيار السيارات الخاصة بالمسافر عبر أجهزة الأشعة السينية، وجود كثافة في إحدى القطع.