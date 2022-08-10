50 ألف درهم غرامة حيازة مطبوعات تدعو إلى جرائم مخدرات

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة حيازة مطبوعات أو رسوم تدعو إلى ارتكاب جرائم المخدرات.

وأشارت إلى أنه طبقاً للمادة 55 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فإنه يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو جلب أو باع أو حاز بقصد الترويج سلعاً أو مطبوعات تحمل صوراً أو رسوماً أو كتابات أو أفكاراً تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5000 كل من ارتدى أي ملبس أو استعمل أي سلعة أو مطبوعة مما ورد في الفقرة السابقة.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين، وفي جميع الأحوال يتم مصادرة المضبوطات.