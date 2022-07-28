القبض على متهمين بسرقة مجوهرات بعد 12 ساعة من جريمتهما

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تمكَّنت شرطة دبي من القبض على اثنين أوروبيين متهمين بسرقة مجوهرات باهظة الثَّمن من أحد محال المجوهرات في غضون 12 ساعة من تنفيذ جريمتهما، مستخدمَين أساليب فريدة في التخفي والتمويه، منها نظارات طبية وشعر مستعار وملابس مختلفة وإخفاء وجهيهما.

وأكَّدت القيادة العامة لشرطة دبي أنَّ تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي بلاغ من مركز القيادة والسَّيطرة يفيد بتعرض محل مجوهرات للسرقة، وعلى الفور انتقل الفريق إلى موقع البلاغ، وبعد المعاينة والاستفسار من مدير المحل تبيَّن اختفاء مجوهرات باهظة الثَّمن من إحدى واجهات العرض، وبالرجوع إلى كاميرات المراقبة تبيَّن أنَّ من قام بالسرقة شخصان أخفيا وجهيهما عبر ارتداء الكمامات، وقبعات لإخفاء الوجه كاملاً، وأنّهما سلكا طرقاً عدّة للتمويه.

ودخل المتهمان إلى أحد المباني تحت الإنشاء وقاما بالتنكر والتمويه والخروج لتنفيذ جريمتهما، باستخدام أدوات بسيطة لا تصدر أصواتاً في كسر قفل واجهة العرض وإخراج المجوهرات دون لفت الانتباه إليهما، وهربا من موقع الحادث.

وأضافت أنه تم جمع الاستدلالات، ورفع البصمات، وتعقب المجرمين، وأثناء تعقب تحركاتهما تبيَّن أنَّهما دخلا مبنى تحت الإنشاء، وقاما بتغيير ملابسهما كاملة، وتركا الأحذية، والملابس، وأدوات التمويه في مكب لمخلفات البناء، وغادرا إلى أحد الفنادق، حيث عُثِر في غرفتهما على ورقة ممزقة في سلّة المهملات بها مخطط الجريمة، وبعدها توجَّها إلى المطار، حيث ألقي القبض عليهما في الطائرة، وعُثِرَ على المجوهرات في حقيبة أحدهما، كما عُثِرَ على أدوات الجريمة بحوزتهما.

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