سائق يقود مركبته عكس الاتجاه ويتجاوز الإشارة الحمراء

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة السير والمرور في دبي، بحبس سائق (أوروبي) يبلغ من العمر 42 عاماً، لمدة شهر واحد وإيقاف رخصة قيادته بعد إدانته بتهم قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والقيادة عكس السير، وإتلاف مال مملوك للغير، وهي جرائم مرورية وفق أحكام قانوني السير والمرور والعقوبات الاتحاديين وتعديلاتهما.

وقال المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، إن النيابة باشرت التحقيق مع السائق المتهم في الحادث موضوع البلاغ بعد إحالة الملف من مركز شرطة بر دبي. وتعود تفاصيل الواقعة إلى مشاهدة إحدى دوريات الشرطة الأمنية المتهم يقود مركبته بصورة غير طبيعية عكس اتجاه السير، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء متسبباً في إتلاف ممتلكات الغير، وبناء على ذلك أوقفت الدورية الأمنية التابعة لشرطة دبي المركبة وضبطت قائدها تفادياً لارتكابه أي حوادث مرورية لاحقة، وبفحصه بواسطة جهاز النفخ بلغت نسبة الكحول لديه 179%.

وأوضح الفلاسي أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم على ذمة القضية، بعد أن اعترف خلال التحقيقات بالتهم المنسوبة إليه، منوهاً بالدور اليقظ لرجال شرطة دبي في ضبط مثل هذه الحالات، مناشداً جميع السائقين اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات على الطرق، مع التقيد باشتراطات وقواعد القيادة القانونية الآمنة في سبيل المحافظة على سلامة مستخدمي الطريق، والممتلكات العامة والخاصة.

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