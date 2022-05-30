شرطة الشارقة تضبط 168 دراجة كهربائية مخالفة خلال 4 أشهر

المصدر: مينا غالي ■ الشارقة

مينا غالي À الشارقة

أفاد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، المقدم محمد علاي النقبي، بضبط 168 دراجة كهربائية مخالفة خلال 4 أشهر من العام الجاري، كاشفاً عن وقوع حادث مروري واحد، بسبب الاستخدام الخطأ للدراجة الكهربائية في تلك الفترة.

وأطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة توعية بعنوان «السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية» لمدة شهر واحد، تجسيداً لرؤية شرطة الشارقة، المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وقال النقبي، إن الحملة تهدف إلى توعية الأفراد بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور أثناء استخدام وسائل التنقل الشخصية، مثل الدراجة الكهربائية، والتقيد بالنصائح والإرشادات التي تضمن سلامتهم وسلامة أرواحهم وممتلكاتهم.

ولفت إلى أن الحملة نشرت إرشادات بلغات عدة (العربية، الإنجليزية، الأوردو)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام.

وأوضح النقبي أن الحملة تضمنت توضيح الانعكاسات السلبية نتيجة الاستخدام الخطأ وغير القانوني للدراجات الكهربائية، وعدم تقيد مستخدميها باللوائح والإرشادات المرورية التي تعمل على تعزيز سلامتهم وسلامة مرتادي الطرق، مؤكداً أن القيادات الشرطية في الدولة تتضافر جهودها الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة مرتادي الطرق من السائقين والمشاة.

ودعا النقبي مستخدمي الدراجات الكهربائية إلى الالتزام بارتداء الخوذة خلال قيادة الدراجة، والتقيد بالسرعات المحددة لها، واستخدام الدراجة بشكل فردي، وعدم حمل الأمتعة الثقيلة التي تؤدي إلى اختلال توازن السكوتر وتبعياته الخطرة في التسبب في الحوادث المرورية المختلفة.

وشدد على ضرورة الالتزام باللوائح والتعليمات الإرشادية، وعدم القيادة بصورة تشكل خطراً على مستخدمي الطريق.

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