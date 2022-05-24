إزالة آثار حادثة "اسطوانة الغاز" بأبوظبي وعودة السكان لمنازلهم

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وبالتعاون مع الشركاء، الانتهاء من إزالة آثار انفجار اسطوانة الغاز من موقع الحادث، الذي وقع أمس، في منطقة الخالدية بأبوظبي، وأسفر عن وفاة شخصين وإصابة 120 آخرين، إذ أكدت عودة السكان تدريجياً إلى وحداتهم السكنية بعد أن تأكدت الجهات المختصة من سلامة المباني.

وأشادت بتعاون أفراد المجتمع ، مؤكدةً على ضرورة التقيد باشتراطات السلامة والوقاية من مخاطر استخدام اسطوانات الغاز واجراء الصيانة الدورية لها والتأكد من سلامة التمديدات متمنية السلامة للجميع.

من جانبها أكدت دائرة الصحة في أبوظبي، وبالتنسيق مع شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني أن جميع مصابي حادث انفجار اسطوانة الغاز الذي وقع أمس، في مطعم بمنطقة الخالدية في أبوظبي، قد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة في منشآت القطاع الصحي في الإمارة، والتي قامت بدورها بالتعامل السريع مع الإصابات وإجراء جميع الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية عقب الحادث.

كما تم التنسيق المباشر مع سفارات الرعايا المصابين الذين يستكملون رعايتهم الطبية ومع أهاليهم لتسهيل زيارتهم في المنشآت الطبية والاطمئنان عليهم بعد أن استكملت الفرق الطبية إجراءاتها بما يضمن سلامتهم بشكل كامل.

كما أعربت دائرة الصحة عن تعازيها بوفاة شخصين جرّاء الحادث، مؤكدة أنها تقوم بالتنسيق مع السفارات والأهالي لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وفاة شخصين واصابة 120 بحريق بناية في أبوظبي

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