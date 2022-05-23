وفاة شخصين واصابة 120 بحريق بناية في أبوظبي

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أكدت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني بأنه وحسب الأرقام الأولية الواردة من موقع الحدث بمنطقة الخالدية بأبوظبي، أصيب 64 شخصاً بإصابات بسيطة و 56 آخرين إصاباتهم متوسطة ووفاة شخصين أثنين، اثر انلادع حريق في بناية بأبوظبي.

وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مع وجود اضرار مادية بمحال تجارية وواجهات لعدد 6 بنايات ولازالت الفرق المختصه بالموقع تستكمل مهامها.

واعربتا شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني عن خالص العزاء والمواساة إلى ذوي المتوفين وتمنياتهما بالشفاء العاجل للمصابين، كما دعيا الجمهور إلى استقاء المعلومات حول الحادث من المصادر الرسمية.

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