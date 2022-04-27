بلدية الفجيرة تسجل 25 مخالفة بحق صالونات نسائية ورجالية

المصدر: سمية الحمادي ■ الفجيرة

نظّم قسم الرقابة الصحية في بلدية الفجيرة حملات تفتيشية خلال شهر رمضان على مراكز وصالونات التجميل النسائية وصالونات الأطفال والرجالية، بهدف التأكد من تطبيقها المعايير الصحية والاشتراطات العامة المتعلقة بممارسة هذه المهنة، وذلك ضمن إطار حرص البلدية على حماية صحة أفراد المجتمع، لاسيما مع الازدحام الكبير الذي تشهده الصالونات قبل الأعياد والمناسبات.

وأفادت رئيسة قسم الرقابة الصحية، فاطمة المسكح، بأن الحملة أسفرت عن تحرير خمس مخالفات، وتوجيه 20 إنذاراً لمراكز تجميل وصالونات، مشيرة إلى أن الحملة شملت 230 صالون حلاقة ومركز تجميل.

وأوضحت أن الحملة استهدفت متابعة الصالونات، ومعرفة مدى التزامها تطبيق الاشتراطات الصحية، والتفتيش بدقة لمنع استخدام مواد غير مرخصة، يمكن أن تشكل خطراً على رواد مراكز التجميل والصالونات، وحرصت الحملة على معاينة مواد ومستحضرات التجميل التي ليس لديها بطاقة تعريفية أو منتهية الصلاحية، حرصاً على الصحة العامة.

وذكرت أن الحملة تضمنت التدقيق على العاملات في مراكز التجميل، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، وحثهنّ على ارتداء الزي الموحد، وتوفير عاملة نظافة في الفترات المسائية، خصوصاً قبل العيد، نظراً لزيادة الإقبال على مراكز التجميل والصالونات، والتأكيد على ضرورة تحقيق مستوى راق لنظافة الصالونات، ومراكز التجميل.

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