10 أخطاء مرورية تؤدي لوقوع الحوادث في رمضان برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

كشفت دراسات وإحصائيات مرورية في شرطة رأس الخيمة أن أكثر من نصف الحوادث المرورية التي وقعت في شهر رمضان المبارك خلال السنوات الماضية، كانت قبل وقت الإفطار.

وأظهرت الإحصائية المرورية الصادرة من فرع الإحصاء المروري أن إمارة رأس الخيمة سجلت خلال رمضان الماضي وقوع 20 حادث مروري أسفرت عن ثلاث وفيات وأربع إصابات بليغة و13 إصابة متوسطة وست إصابات بسيطة. وذلك نتيجة ارتكاب السائقين لـ 10 أخطاء مرورية على الطريق منها السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور وتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء وذلك لاستعجال السائقين في العودة لمنازلهم قبل وقت الافطار، مع إمكانية تفادي وقوع هذه الحوادث بقليل من الحرص والانتباه.

وقال مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، إنه تم رصد 10 أخطاء رئيسية يرتكبها مستخدمي الطريق أثناء القيادة في شهر رمضان تؤدي لوقوع الحوادث المروية المهلكة، وهي: أولاً القيادة بسرعة عالية خاصة قبل وقت الإفطار، وثانياً الإرهاق والتعب لعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، وثالثاً التجاوز الخاطئ بسبب الاستعجال، ورابعاً القيادة بطيش وتهور، وخامساً عدم ترك مسافة كافية أثناء القيادة، وسادساً عدم الالتزام بخط السير الالزامي، وسابعاً استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وثامناً الرجوع إلى الخلف دون التأكد من خلو الطريق من المركبات، وتاسعاً عدم الانتباه ودخول الطريق قبل التأكد من خلوّه من المركبات، وعاشراً عدم التقدير الصحيح للمسافة من قبل السائقين نتيجة قلة التركيز أثناء الصيام.

وأضاف أن المخالفات المرورية تكثر قبل صلاة التراويح بسبب لجوء البعض إلى ايقاف مركباتهم في أماكن تعرقل حركة المركبات الأخرى وتغلق الطريق على الآخرين للحاق بالصلاة، داعياً السائقين الذين يعانون من ارتفاع السكر إلى متابعة حالتهم الصحية طوال فترة الصيام وفي حال شعورهم بأي ألم او تعب أو إعياء يجب عليهم ايقاف مركباتهم على كتف الطريق وطلب الإسعاف من خلال غرفة العمليات المركزية للحصول على الدعم الطبي.

وأشار إلى أن كافة الإدارات الشرطية الأمنية والمرورية والمدنية قد تأهبت لتعزيز السلامة العامة خلال شهر رمضان المبارك، وتقديم كافة أنواع الدعم والاستجابة الفورية وفق الخطط المعدة داخل إمارة رأس الخيمة، وتعمل جهات الاختصاص على تنظيم حركة السير والمرور لجميع الميادين وبالقرب من الساحات المحيطة بالمساجد بهدف المحافظة على الهدوء والانسيابية والنظام بشكل عام.

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