«تنبيه» لأصحاب المركبات المتوقفة لفترات طويلة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ وام

أصدر مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، تنبيهاً بخصوص المركبات المهملة أو المتوقفة لمدة تزيد على شهر في الساحة المخصصة لمواقف الشاحنات بمنطقة «مصفح م-18»، وفي مواقف المباني الطابقية بمدينة أبوظبي، مؤكداً على ضرورة أن يراجع أصحابها إدارة تنظيم المواقف العامة في الساحة المخصصة لمواقف الشاحنات، وغرفة التحكم الرئيسة المعنية بالمباني الطابقية، وذلك بهدف تحديث بيانات مركباتهم، وتسديد الرسوم المستحقة عليهم.

وأوضح المركز أن إهمال عملية تحديث بيانات تلك المركبات، وعدم تسديد الرسوم المستحقة، سيؤدي إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة.

وطالب المركز أصحاب المركبات المتوقفة لفترات طويلة في الساحة المخصصة لمواقف الشاحنات، ومواقف المباني الطابقية من دون سداد الرسوم المستحقة، أو من دون تسجيل معلومات المركبة لدى إدارة تنظيم المواقف العامة في الساحة أو في غرفة التحكم ذات الصلة بمواقف المباني الطابقية، وهو ما يتعارض مع اللوائح والقوانين، بضرورة الالتزام بقانون تنظيم المواقف العامة في إمارة أبوظبي، وعدم ترك مركباتهم بطريقة تعرقل حركة المركبات داخل ساحات المواقف، أو في المباني الطابقية، داعياً أصحاب هذه المركبات للتعاون بهذا الشأن، وذلك تفادياً لأي إجراءات قانونية قد تصل إلى بيع المركبات في المزاد بعد قضاء الفترة المقررة.

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