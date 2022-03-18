«سبورت» أخطر الدراجات النارية الفارهة.. والأشد إزعاجاً

المصدر: سمية الحمادي ■ المنطقة الشرقية

حدد هاوي ركوب الدراجات النارية، أحمد عبدالله، نوع الدراجات النارية التي تعتبر الأخطر في الشارع، وهي ما يطلق عليه «سبورت»، إذ تمتاز بإصدار أصوات صاخبة ومثيرة للضجيج.

وشرح أن «امتثال الدراج للقوانين المرورية والأخلاقية المتعارف عليها في مجتمعاتنا هو ما يحدّ من خطورتها في الشارع، إذ ينظر إلى الدراجة النارية في القوانين المرورية كالمركبة، ومن المفترض ألا تشكل خطورة على مرتادي الطريق»، مشيراً إلى أن «خطر حوادث الدراجات النارية على قائدها أكبر بكثير من حوادث المركبات، لعدم ثبات قائدها بشكل كامل على المقعد، ولأن وسائل الأمان المعتمدة فيها لا تقيه كلياً من خطر التدهور أو السقوط من عليها عند وقوع أبسط الحوادث».

وشدد على ضرورة التقيد باشتراطات السلامة المفروضة على سائقي الدراجات النارية، المتمثلة بلبس الخوذة، لافتاً إلى ضرورة أن يختارها بعناية، ولا يعتمد الأرخص ثمناً «فالخوذ التي تحمي الرأس في حال تعرض السائق لحادث مصنعة من مواد قادرة على تحمل الصدمات، فيما تباع أنواع من الخوذ، تراوح أسعارها بين 100 و150 درهماً، إلا أنها لا تحمي الرأس، لاعتمادها على مواد غير قادرة على تحمل الاصطدام الشديد بالأرض، أو بجسم صلب».

وتابع أنه تعهد بتثقيف الشباب وطلبة المدارس بخصوص الدراجات النارية، خصوصاً بعد أن فقد أصدقاء بسبب حوادث الدراجات المؤسفة. كما أنه يحرص على تثقيف الدراجين قبل الخروج كمجموعة.

ولفت إلى أن الدراجين الأجانب يفضلون الطرق الجبلية السريعة، كطريق خورفكان الجديد، وشارع الشيخ خليفة بن زايد بالفجيرة، وطريق كلباء، وغيرها من الطرق الجبلية، بينما يفضّل المواطنون الخروج في الشوارع العامة في عطل نهاية الأسبوع، والمناسبات الوطنية أو الأعياد، حين تكون الأجواء معتدلة.

أسعار الدراجات



دبي ■ الإمارات اليوم / رصدت «الإمارات اليوم» العديد من إعلانات بيع الدراجات النارية، التي حدد بعضها أسعاراً تزيد على 140 ألف درهم.

وتنوع المعروض بين دراجات جديدة من أنواع «غولد وينغ GL»، موديل 2021، التي يصل سعرها إلى 141 ألف درهم، و«غولد وينغ تور» موديل 2021، بسعر 134 ألف درهم، ومن نوع «هارلي ديفيدسون» موديل 2020، بسعر 139 ألف درهم.

كما تضمنت الإعلانات أنواعاً مختلفة من الدراجات المستعملة، التي تتفاوت أسعارها بين 45 ألف درهم و125 ألف درهم، منها دراجة من نوع «هوندا»، فئة «Gold Wing» موديل 2017، بسعر 68 ألف درهم، وأخرى بسعر 125 ألف درهم موديل 2020، وثالثة من نوع «هارلي ديفيدسون» موديل 2014 بسعر 53 ألف درهم.

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