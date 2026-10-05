تاجر أعلاف يطالب صاحب مزرعة وآخر بـ 374 ألف درهم

حسمت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية نزاعاً قضائياً حول مديونية بقيمة 374 ألف درهم، طالب بها تاجر أعلاف صاحب مزرعة وشخصاً آخر، مقابل توريد كميات من «الجت». وبعد توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليهما، وحلفها بصيغتها المقررة، قضت المحكمة برفض الدعوى، معتبرة أن اليمين حسمت النزاع بشأن انشغال ذمتهما بالمبلغ المطالب به.

وفي التفاصيل، أقام تاجر أعلاف دعوى قضائية ضد صاحب مزرعة وشخص آخر، طالب فيها بإلزامهما بالتضامن والتضامم أن يؤديا له 374 ألف درهم، قال إنها المبلغ المتبقي له في ذمتهما من قيمة مبيعات «الجت» للمدعى عليه الأول، بعدما تعهد المدعى عليه الثاني بسداد قيمتها، كما طالب بإلزامهما بالتضامن والتضامم أن يؤديا له 40 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وتوجيه اليمين الحاسمة لهما، وذلك على سند من أنه بموجب اتفاق شفي بينه وبين المدعى عليه الأول، ورّد أعلاف (جت) له بواقع 300 حزمة يوميا، بسعر خمسة دراهم للحبة، وبإجمالي مبلغ 1500 دراهم يومياً، لمدة ستة أشهر، وبسعر أربعة دراهم للستة أشهر الأخرى، وقد استمر في توريد الجت لصالح المدعى عليه الأول حتى تراكم المبلغ المطالب به في ذمته، فتعهد المدعى عليه الثاني بسداده له، إلا أنهما لم يقوما بسداد المبلغ المستحق من دون أي مبرر قانوني.

وقدم المدعى عليه الأول مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها رفضها، مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، فيما قرر المدعى عليه الثاني أنه لا توجد بينه وبين المدعي علاقة.

وقضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بتحليف المدعى عليهما اليمين الحاسمة، فحلفاها نافيين الاتفاق مع المدعى على شراء الجت والتعهد بسداد أي مبالغ.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليهما، إثباتاً لمطالبته الخاصة بثمن الجت، موضوع الدعوى، فوُجهت إليهما اليمين، وحلفاها بصيغتها المقررة، بما مؤداه عدم انشغال ذمتهما بالمبلغ المطالب به.

وحكمت برفض الدعوى، وألزمت رافعها بالمصروفات ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.