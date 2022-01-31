خليجي يقتحم منزل طليقته ويهرب من فوق الجدار

المصدر: سمية الحمادي ■ المنطقة الشرقية

قضت محكمة في المنطقة الشرقية بحبس خليجي شهراً، لاقتحام منزل ذوي مطلقته بالقوة، خلافاً لإرادة صاحب المنزل، من أجل رؤية ابنته، والتفاهم مع طليقته، وفي المعارضة تم تخفيف العقوبة إلى غرامة 1000 درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ للشرطة من امرأة، تفيد بقيام طليقها بدخول منزلها دون إذن منها، وحين تم ضبطه اعترف أمام الشرطة وتحقيقات النيابة بأنه تسلل إلى منزل ذوي مطلقته، من أجل التفاهم معها، وعند خروجه صعد الجدار وهرب، معللاً سبب فعلته بانقطاع جميع سبل التواصل معها، بعد أن حصلت على حكم قضائي بتطليقها، إذ غيرت أرقام هاتفها، ولم تسمح له بمعرفة أحوال ابنته، مشيراً إلى أنه لا يستطيع الاستغناء عن ابنته.

وتغيب المتهم عن جلسات المحكمة التي قررت حجز الدعوى للحكم النهائي.

وأفادت المحكمة بأن المقرر قضاء أن العبرة في المحاكمات الجزائية اقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة، بإدانة المتهم أو براءته ومقرر كذلك أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلته، وترجيح استخلاص الحقيقة منها، من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق، عن المتهم فالتهمة ثابتة بما ورد باعتراف المتهم، والذي جاء مؤيداً لأقوال الشاكية وبالتالي، فإن المحكمة تقضي بإدانته بموجب مواد الاتهام عملاً بنص المادة 212/189 من قانون الإجراءات الجزائية، والحكم على المتهم وفق المحدد بمنطوق الحكم، إذ قضت المحكمة بحبس المتهم مدة شهر عن التهمة المسندة إليه مع الرسم المقرر.

فيما لم يرتض المتهم الحكم الغيابي الصادر بحقة في الدعوى المرفوعة عليه والتي تقضي بحبسه شهراً عن تهمة انتهاك ملك الغير، فقرر معارضته، معترفاً بالتهمة الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه حضر لرؤية ابنته التي منع من مشاهدتها.

وقدم الوكيل القانوني الحاضر مع المتهم مذكره بدفاعه لموكله، فيما صممت النيابة العامة على طلباتها، وحكمت المحكمة حضورياً في المعارضة بقبولها من حيث الشكل، لتقديمها في خلال القيد الزمني وتأييد الإدانة، بالإضافة إلى تعديل العقوبة من الحبس شهراً إلى غرامة 1000 درهم مع دفع رسم المعارضة المقرر.

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