11 شرطاً لقيادة المركبات أثناء الضباب بأمان

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

أعلنت شرطة رأس الخيمة عن ضرورة التزام السائقين بـ11 شرطاً أثناء قيادة المركبات بأمان في أجواء الضباب والأحوال الجوية المتقلبة، لتفادي وقوع حوادث أو ارتكاب مخالفات مرورية.

وأوضحت أنه في حال عدم التزام السائقين بالتعليمات المرورية والسير في أوقات الضباب دون استخدام الأنوار، فإن السائق سيتعرض لغرامة مالية قدرها 500 درهم وأربع نقاط سوداء، ولفتت إلى أنه في حال السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية فسيتم فرض غرامة قدرها 500 درهم وأربع نقاط سوداء وفقاً للمادة 104 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري. وأشارت إلى أنه يجب على السائقين تخفيف السرعة قدر الإمكان لتصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة أثناء الضباب، وترك مسافة أكبر خلف السيارات الأخرى واحتساب خمس ثوانٍ على الأقل للتوقف التام، واستخدام الإضاءة المنخفضة، وفتح النافذة قليلاً لرؤية أفضل للبيئة المحيطة.

وذكرت أنه يجب قيادة السيارة في المسارات ذات السرعة المنخفضة، وتجنب تغيير مسار السيارة إلا عند الضرورة لأن ذلك يعرض السائق للخطر، إضافة إلى استخدام حافة الطريق اليمنى أو خطوط الطريق كدليل، وعدم استخدام الإشارات الرباعية لأنه يشكل خطراً لاعتقاد السائقين الآخرين أن السائق متوقف وسط الطريق.

ولفتت إلى ضرورة عدم استخدام الإشارات الرباعية إلا في حال الوقوف التام، كما يجب التوقف على الجانب الأيمن للطريق عند انعدام الرؤية وتشغيل الإشارات الضوئية الرباعية.

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