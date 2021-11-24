السرعة الزائدة وراء تدهور شاحنة الخضار بكورنيش الممزر بالشارقة

المصدر: مصباح أمين_الشارقة

تسببت السرعة الزائدة لشاحنة خضار يقودها سائق آسيوي الجنسية 26 سنة في تدهورها على شارع ميدان كورنيش الممزر في إمارة الشارقة، نتيجة لعدم التزامه بالسرعة المحددة على الطريق، ما أدى إلى حدوث ازدحامات مرورية خانقة عند الدوار ووقع كميات من الخضار على الطريق.

وقال نائب مدير المرور والدوريات في شرطة الشارقة، المقدم عمر بوغانم، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاَ الساعة 1.45 من ظهر اليوم يفيد بتدهور شاحنة خضار على ميدان كورنيش الممزر، حيث تبين أن سائق الشاحنة كان يسير فوق السرعة الطبيعية للطريق، وأن حمولة الشاحنة كانت سليمة ومطابقة للمعايير.

وأوضح أن الحادث أسفر عن انقلاب الشاحنة وسقوط الخضار على الطريق، وإصابة السائق بإصابات بسيطة، كما تم بالتنسيق مع الجهات المختصة إزالة مخلفات الحادث من الطريق وإعادة مسار الحركة المرورية بشكل طبيعي إلى وضعها الطبيعي.

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