شرطة دبي تضبط مخالفات حزام الأمان والهاتف إلكترونياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن جهاز متطور لمراقبة معابر المشاة المختص يمكنه ضبط المركبات التي لا تلتزم بإعطاء الأولوية للمشاة في المواقع المخصصة لعبورهم، إلى جانب رصد مخالفات عدم وضع حزام الأمان، والانشغال باستخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة.

وأفادت بأن جهاز مراقبة معابر المشاة يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية المستقبلية لشرطة دبي، التي تركز على منظومة عملها لتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية للسائقين والركاب والمشاة، بما يعزز مستوى الأمان بالأنظمة والقوانين المرورية، ويجعل الطرق أكثر أماناً.

ويعمل الجهاز بنظام الطاقة الشمسية، ومزود بأجهزة استشعار تتمكن من التعرف إلى حركة عبور المشاة على جانبي الطريق، ويرصد المركبات عن طريق تصويرها بالفيديو لإثبات الحالة، كما يعطي إشارة ضوئية حمراء لتنبيه سائقي المركبات بضرورة التوقف وإعطاء الأولوية للمشاة للعبور، وفي حال عدم التزام السائق بالتوقف عند المعبر يصور الجهاز المركبة، وتحرر مخالفة عدم إعطاء الأولوية للمشاة ضد السائق.

وعرضت شرطة دبي عبر منصتها في جيتكس تجربة حية للجهاز أثناء رصد مخالفات استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة، وغرامتها 800 درهم وأربع نقاط سوداء، بالإضافة إلى عدم ارتداء حزام الأمان وغرامتها 400 درهم، وأربع نقاط السوداء، ويدرج الجهاز المخالفة مباشرة في النظام لترسل إلى السائق المخالف.

إلى ذلك عرضت شرطة دبي سيارة «أستون مارتن فانتاج»، المعززة بمحرك ثماني الأسطوانات ومزودة بشاحن توربيني مزدوج بسعة 4.0 لترات، وقوة 510 حصاناً/‏‏‏625 نيوتن/‏‏متر، وناقل حركة أوتوماتيكي «زد إف» بثماني سرعات، بسرعة قصوى تصل إلى 314 كيلومتراً في الساعة، وتسارع من وضع السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.5 ثوان.

وقال مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي، إن الدوريات الفارهة تعتبر علامة مميزة لشرطة دبي، وتطلبها العديد من الجهات والمؤسسات للمشاركة في الفعاليات والمناسبات الوطنية المختلفة، ونهدف من خلالها إلى التوعية بدور شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع، خصوصاً أنها تتواجد في المناطق السياحية، وتقوم بدور مهم في تلقي استفسارات الجمهور والسياح القادمين إلى الدولة.

وعرضت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، مشروع الاستعلام الذكي في سوق الذهب بديرة، والهادف إلى نشر التوعية والإرشادات لمرتادي السوق من الزوار والسياح وأصحاب المحال التجارية، عبر إجراء مسح للباركود.

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