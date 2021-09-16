شرطة أبوظبي تلزم سائقي الحافلات المدرسية بـ 5 ضوابط لاستخدام «قف»

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

ألزمت شرطة أبوظبي سائقي الحافلات المدرسية بخمسة ضوابط عند استخدام ذراع «قف»، حتى لا تتسبب في عرقلة السير والمرور، إذ ألزمت الشركات المشغلة للحافلات المدرسية بتوقف الحافلة أمام منزل الطالب إلا في حال وجود عرقلة أو أعمال طرق، وعدم التوقف على الطرق السريعة والرئيسة، وكذا مواقف الحافلات العامة الموجودة على الطرق الرئيسة لأنها تعتبر مناطق غير آمنة لنزول وصعود الطلبة.

وشدد شرطة أبوظبي على عدم فتح ذراع «قف» للحافلات المدرسية في حال وجود الطالب داخل منزله حتى لا يتسبب في ازدحام مروري على الطرق، مشيرة إلى أنه يمكن للسائقين التظلم على مخالفة عدم التوقف عند رؤية ذراع «قف» وقيمتها 1000 درهم، والغاءها في حال ثبت عدم التزام سائقي الحافلات المدرسية بضوابط استخدام ذراع «قف» وفتحه في الأماكن والمواقف غير المخصصة.

وقال رئيس قسم الإحصاء والدراسات بمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، الرائد مهندس عبدالله حمد الغفلي، إنه قبل تفعيل مواصفة ذراع «قف» وإلزامية وجودها في الحافلات المدرسية، في إمارة أبوظبي، وقعت حوادث لطلبة بسبب تحركهم غير المتوقع بعد نزولهم من الحافلة إذ أن البعض يسير من أمام الحافلة ويصادف عبور مركبة ما يؤدي إلى وقوع حوادث، ولهذا السبب تم إلزام سائقي المركبات بالحفاظ على خمسة أمتار مسافة أمان ووقاية من الحافلة المدرسية عند توقفه، بحيث يكون لدى السائق مجالا لرؤية أكبر لما قد يحدث حول الحافلة المدرسية، لا سيما وأن بعض الطلاب قد يقومون بتصرفات عشوائية والجري في الشارع حتى في حال انزال الطالب من جهة اليمين.

وقال الغفلي إنه من منطلق حرص شرطة أبوظبي على سلامة الطلبة أثناء صعودهم ونزولهم من الحافلة المدرسية، تم تفعيل رادار خاص بالحافلة المدرسية، لمخالفة عدم التوقف عند فتح ذراع «قف»، داعياً السائقين إلى التوقف التام عند رؤية ذراع «قف» مفتوحاً في الحافلات المدرسية، وترك مسافة خمسة أمتار بين المركبة والحافلة المدرسية حالة توقفها، وذلك لتجنب سلوك الطالب غير المدرك في حال نزوله من الحافلة وتحركه في اتجاه يتسبب في وقوع حادث مع مركبة.

وذكر أن مديرية المرور والدوريات تضع خطة متكاملة مع بداية كل العام الدراسي الجديد بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومركز النقل المتكامل وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة، لتأمين وصول الطلبة إلى مقاعد دراستهم بكل أمان، وتضمن حملة تستهدف توعية سائقي الحافلات المدرسية من خلال عمل محاضرات توعية تنشيطية بخصوص إجراءات السلامة الواجب اتباعها.

وأوضح أن المحاضرات تركز على التأكد من حصول جميع سائقي الحافلات المدرسية في إمارة أبوظبي على تصاريح ممارسة المهنة، والتي تصدرها مركز النقل المتكامل وشرطة أبوظبي، ولا يتم منح التصريح إلا بعد اجتياز دورة تدريبية متكاملة، على أسس القيادة الآمنة للحافلات المدرسية، وكذا يتم تعريفهم بواجباتهم ومهامهم، المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية الخاصة بخدمة النقل المدرسي في إمارة أبوظبي.

وأشار إلى أنه خلال أول أسبوع دراسي يتم توزيع دوريات المرور في كافة الطرق حول المدارس لمراقبة الحركة المرورية، وفي حال تشكل الازدحام تقوم بتنظيم حركة السير لضمان وصول الطلبة إلى مقاعدهم، مضيفاً أن هناك فرقا توعية تنفذ زيارات ميدانية للمدارس وتقدم محاضرات توعية للطلاب والكادر التعليمي والإداري، إضافة للتوعية بالإجراءات الإحترازية التي حددتها لجنة الطوارئ والأزمات في مارة أبوظبي

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