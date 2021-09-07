سائق يرتكب حادثاً بمركبة عليها مخالفات بـ 33 ألف درهم

المصدر: محمد فودة ■ دبي

صدم مقيم عربي بسيارة شقيقه مركبة أخرى من الخلف على شارع الاتحاد، وحاول إثناء سائق السيارة المتضررة عن الاتصال بالشرطة، لكن الأخير رفض لحاجته إلى الإسعاف، فلاذ السائق المتسبب بالفرار من موقع الحادث، وتبين لاحقاً أنه ليس لديه رخصة قيادة، وأن السيارة المتسببة في الحادث منتهية التأمين والترخيص وتراكمت عليها مخالفات قيمتها تزيد على 33 ألف درهم.

وبالتحقيق في الحادث توصل مركز شرطة القصيص إلى هوية مالك السيارة، وتم ضبط السائق المتسبب، الذي اعترف بتفاصيل الواقعة، وأحيل إلى نيابة السير والمرور، ومنها إلى محكمة السير التي أدانت المتهم وقضت عليه بغرامة 7400 درهم.

وتفصيلاً، قال السائق المتضرر من الواقعة إنه كان يسير في طريقه حين تعرضت مركبته لصدم عنيف من الخلف، فشعر بآلام في جسده، ونزل بصعوبة من سيارته وجلس على الرصيف الموازي للمسار الأيسر من الشارع، لافتاً إلى أن سرعة الطريق كانت متوسطة نسبياً نظراً لكثافة المركبات على الشارع، لكن كان من الواضح أن السائق المتسبب غير منتبه.

وأضاف أن السائق المتسبب نزل من سيارته، وتفقد الأضرار التي لحقت بها، ثم أتى إليه وطلب منه عدم الاتصال بالشرطة، كونه يقود سيارة شقيقه وعليها مخالفات بأكثر من 30 ألف درهم، لافتاً إلى أنه رفض ذلك وأخبره بأن عليه الاطمئنان أولاً على نفسه قبل التفكير في أضرار السيارات، فتوسل إليه لعدم الإبلاغ، لكنه أكد له حاجته للإسعاف.

وأشار إلى أنه شعر بأن السائق الآخر سيقوم بتصرف خاطئ، فسجل رقم سيارته على سبيل الاحتياط، وبالفعل فوجئ به يهرب بسرعة من المكان، قبل وصول دورية الشرطة والإسعاف.

وأوضح السائق المتضرر أنه خضع للفحص الطبي، ثم رافق الدورية إلى مركز شرطة القصيص الذي توصل إلى صاحب السيارة، وتم استدعاؤه إلى المركز.

وبسؤاله أفاد بأن شقيقه أخذ سيارته دون علمه، فتم استدعاء السائق المتسبب والسيارة التي ارتكبت الحادث، ونقلت فوراً بواسطة مزادات الإمارات إلى شباك الحجز، كونها مطلوبة لتراكم المخالفات عليها، وفي ظل أنها منتهية الترخيص والتجديد.

وبحضور السائق المتسبب أقر بارتكابه الحادث وهروبه من المكان، عازياً ذلك لخوفه من حجز السيارة، وتم القبض عليه وتوقيفه وإحالته إلى النيابة ومحكمة السير حيث كرر اعترافه، وبعد النظر في الواقعة قضت المحكمة بإدانته وتغريمه 7400 درهم عن ست تهم وجهت إليه من بينها صدم وهروب من مكان الحادث، وإتلاف ممتلكات الغير، والقيادة من دون رخصة.

السائق المتضرر خضع للفحص الطبي، ثم رافق الدورية إلى مركز شرطة القصيص.

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