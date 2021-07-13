18 مخالفة حرق مخلفات مزارع في دبا خلال النصف الأول

المصدر: سمية الحمادي ■ دبا الفجيرة

كشف مدير بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، لـ«الإمارات اليوم» عن تصدي البلدية للمخالفات البيئية بـ58 مخالفة من بينها 18 مخالفة خاصة بحرق مخلفات المزارع بطرق غير قانونية، مشيراً إلى أن البلدية اتخذت إجراءات بحق عدد من الأيدي العاملة في المزارع يقومون بتصرفات سلبية ومخالفة للقانون من خلال حرق المخلفات داخل المزارع.

ولفت اليماحي إلى أنه تم تنفيذ 779 جولة تفتيشية على الوضع البيئي، منها 139 جولة على المزارع في مختلف مناطق المدينة، للحد من المظاهر السلبية لرمي مخلفات المزارع في الأماكن غير المخصصة لها، وأسفرت الحملة عن عدد من المخالفات تمثلت في عدم التزام أصحاب المزارع بقرار منع حرق المخلفات والنفايات وبقايا الأشجار والحشائش داخل مزارعهم، ورمي المخلفات الزراعية في غير الأماكن المخصصة لها.

وأكد اليماحي أنه تم رصد عدد من المخلفات خارج حدود المزارع إلى جانب إهمال المخالفين للتعليمات البيئية، مشيراً إلى أن ما تشهده بعض المزارع حالياً يعتبر من التصرفات السلبية وغير القانونية، ومبعث قلق من شدة الإضرار البيئي المحيط الذي تسببه، إذ يقوم الكثير من الأيدي العاملة الوافدة بحرق مخلفات وبقايا الزراعة، ما قد ينتج عنه نشوب حرائق، إلى جانب أنها تعد مصدر إزعاج للقاطنين بالقرب من هذه المزارع، خصوصاً للأشخاص الذين يعانون أمراض ضيق التنفس وغيرها، إلى جانب انبعاث الروائح الكريهة التي تنتج عن عملية الحرق.

ونوه بأن البلدية أصدرت تعميماً يحظر على أصحاب المزارع حرق المخلفات الزراعية داخل المزارع، وعدم رمي المخلفات عشوائياً حفاظاً على المظهر العام للمدينة، وللمحافظة على الصحة العامة وعلى البيئة المستدامة، وأن البلدية تسعى لغرس المفاهيم البيئية لتعزيز الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع.

وأضاف أنه سعياً لتخفيف العبء على المزارعين قامت البلدية بالسماح لهم بأخذ مخلفات المزارع إلى محطة فرز النفايات دون تصريح مسبق، حيث تقدم الخدمة مجاناً، إلا أن بعض العمالة في المزارع لايزالون يخالفون القوانين ويعمدون إلى حرق المخلفات في المزارع أو المناطق غير المخصصة لها.

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