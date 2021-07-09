19.3 ألف مخالفة عدم ترك مسافة أمان خلال 6 أشهر بأبوظبي

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

حذرت شرطة أبوظبي من مخاطر مضايقة بعض السائقين المركبات التي تسير أمامهم، والاقتراب منها إلى مسافة قريبة، وعدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات، لإجبارها على إخلاء الطريق لهم باستخدام الإضاءة العاكسة وآلة التنبيه باستمرار، ما يؤدي إلى تشتيت تركيز سائق المركبة الأمامية، ويضاعف خطورة وقوع الحوادث المرورية الخطيرة.

وسجلت شرطة أبوظبي 19 ألفاً و327 مخالفة خلال النصف الأول من عام 2021.

وذكرت أن عدم الالتزام بترك مسافة أمان كافية يتسبب في وقوع حوادث مرورية ينتج عنها خسائر بشرية ومادية، مناشدة السائقين بضرورة الحرص على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور لوقاية أنفسهم ومستخدمي الطريق الآخرين من الحوادث المرورية الجسيمة، لافتة إلى أن مخالفة «عدم ترك مسافة أمان بين المركبات» تُعد أحد أبرز أسباب الحوادث المرورية على الطرق.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أن التسبب في الحادث بسبب عدم ترك مسافة أمان كافية يطبق عليها القانون رقم خمسة لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي وهي القيمة المالية لفك حجز المركبة 5000 درهم على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني، وكذلك تطبيق البند «52» في قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم «178» لسنة 2017 على السائقين المخالفين بعدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الامامية بغرامة تقدر بـ400 درهم وأربع نقاط مرورية على قائد المركبة.

وحثت على ضرورة إتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة في الأحوال الجوية المتغيرة، بترك مسافة أمان أكبر بين المركبات خاصة خلال انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وأثناء نزول المطر وتجمع مياه على الطرق قد يعرض المركبات للانزلاق وعدم توقفها في المسافة المناسبة.

وأوضحت أن اولويتها الاستراتيجية تركز على جعل الطرق أكثر أماناً بتطبيق لوائح السلامة المرورية وزيادة الثقافة المرورية، وخفض عدد الحوادث المؤدية للوفيات والاصابات البليغة.

وكانت شرطة أبو ظبي بثت، أخيراً، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمخالفات وحوادث مرورية حقيقية وقعت على طرق الإمارة بهدف توعية الجمهور بخطورة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات على الطرق في إطار رصدها للمخالفات المرورية على الطرق على مدار الساعة تعزيزاً للسلامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news