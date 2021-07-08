    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    اللواء راشد المطروشي: تمت السيطرة على حريق ميناء جبل علي.. وجارٍ تبريده

    صورة
    المصدر:
    • موقع الإمارات اليوم
    التاريخ:

    أكد قائد عام الدفاع المدني بدبي، اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، السيطرة الكاملة على حادث حريق جبل علي، وأنه جارية عملية التبريد، وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي أعلن أن فرق الدفاع المدني في دبي سيطرت على حريق نشب في إحدى الحاويات، على متن سفينة بميناء جبل علي.

    وأكد المكتب الاعلامي أنه لا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث، وسيطرت الأجهزة المعنية بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من الحريق، الذي اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيداً عن الخط الملاحي الرئيس للميناء.

    واتخذت سلطات ميناء جبل علي كل الإجراءات اللازمة، لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية في الميناء.

     

     

     

     

     

     

    طباعة
    أعلى