اللواء راشد المطروشي: تمت السيطرة على حريق ميناء جبل علي.. وجارٍ تبريده

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكد قائد عام الدفاع المدني بدبي، اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، السيطرة الكاملة على حادث حريق جبل علي، وأنه جارية عملية التبريد، وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي أعلن أن فرق الدفاع المدني في دبي سيطرت على حريق نشب في إحدى الحاويات، على متن سفينة بميناء جبل علي.

وأكد المكتب الاعلامي أنه لا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث، وسيطرت الأجهزة المعنية بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من الحريق، الذي اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيداً عن الخط الملاحي الرئيس للميناء.

واتخذت سلطات ميناء جبل علي كل الإجراءات اللازمة، لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية في الميناء.

اللواء راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني بدبي : السيطرة الكاملة على حادث حريق جبل علي وجارية عملية التبريد@dubaitv #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/RwVuCkz7Ut — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 7, 2021

الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي pic.twitter.com/3qItDa3kDX — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 7, 2021

الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من حريق اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/boKtbUMRf8 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 7, 2021

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