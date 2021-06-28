شرطة الشارقة تنجز 232 فحص خارجي للسائقين في 3 أشهر

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أنجز فرع فحص السائقين بإدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة 232 معاملة خاصة بخدمة «الفحص الخارجي للسائقين» من أماكن تواجدهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بهدف تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأكد مدير فرع فحص السائقين بالإدارة، الرائد أحمد محمد السويدي، حرص القيادة على تقديم كافة خدماتها لأفراد الجمهور والمتعاملين بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن خدمة «الفحص الخارجي للسائقين» التي تم إضافتها في نهاية شهر مارس الماضي، تتيح للمتعاملين القاطنين بإمارة الشارقة ممن لديهم موعد إختبار قيادة مركبات نهائي (مدينة)، فرصة الحصول على خدمة إجراء الفحص في أماكن تواجدهم سواء بالمنزل أول العمل.

وأوضح أن الفاحص الفني من الإدارة يذهب إلى المتعامل في مكان تواجده، ويجري فحص القيادة له، ومن ثم إعادته إلى مكانه الأول، وذلك بعد أن يقدم المتعامل طلب الحصول على الخدمة لدى حجزه لموعد الفحص مقابل 200 درهم تضاف لرسوم الفحص.

وأشار إلى إمكانية تواصل المتعاملين الراغبين في الحصول على تلك الخدمة أو التعرف على المزيد من الإستفسارات حولها عبر تطبيق «الواتس آب» على الرقم 0526064440 أو عن طريق معهد الشارقة للسياقة، مؤكداً على حرص شرطة الشارقة الدائم للإرتقاء بمستوى خدماتها وتعزيز ثقة المتعاملين بها، سعياً منها لخفض رحلة المتعامل من خلال توفير الوقت والجهد عليه.



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