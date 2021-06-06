شرطة الفجيرة تبحث عن غريق في دبا الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

تلقت غرفة عمليات القيادة العامة لشرطة الفجيرة في تمام الساعة الخامسة عصراً بلاغاً يفيد بتعرض شابين لحادثة غرق في منطقة ميناء دباالفجيرة، وعلى الفور انتقلت فرق الشرطة والدفاع المدني ومجموعة حرس السواحل والاسعاف الوطني إلى الموقع .

وتبين أن الشابين من مواطني الدولة ويبلغ الأول من العمر 18 عاماً بينما يبلغ الثاني 16 عاماً قد نزلا للسباحة في البحر بمنطقة ميناء دباالفجيرة إلا أنهما تعرضا للغرق وعلى الفور حاول رجال حرس السواحل انقاذهم، حيث تم إنقاذ الشخص الأول ونقله على الفور إلى مستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج وهو في حالة مستقرة، بينما لا يزال البحث جارٍ عن الغريق الآخر بواسطة الجهات المختصة.

وتناشد القيادة العامة لشرطة الفجيرة الجمهور الكريم بضرورة توخي الحيطة والحذر عند النزول للبحر لممارسة السباحة وضرورة ارتداءسترات النجاة والابتعاد عن الأماكن غير المخصصة للسباحة.

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