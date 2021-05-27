شاب يدهس 3 أشخاص ويهرب من مكان الحادث

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

ضبط رجال المباحث والتعقيب في شرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل، شاباً (17 عاماً) لا يحمل رخصة قيادة، دهس ثلاثة أشخاص آسيويين كانوا على كتف الطريق، ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، تاركاً خلفه شخصاً مصاباً بإصابات بليغة، وآخرَين مصابَين بإصابات متوسطة.

وتفصيلاً، قال مدير فرع المباحث والتعقيب بإدارة المرور والدوريات، النقيب عبدالرحمن أحمد الشحي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث دهس وهروب على أحد الطرق الداخلية، وفور تلقي البلاغ تم إرسال فرق إسعاف وإنقاذ الشرطة ورجال المباحث والتعقيب إلى موقع البلاغ.

وأوضح أنه تم نقل المصابين بالإسعاف الوطني إلى مستشفى الشيخ خليفة، لتلقي العلاج اللازم، فيما تولى رجال المباحث والتعقيب البحث عن مرتكب الحادث، مشيراً إلى أنه تم ضبط المتسبب في الحادث وتبين أنه يبلغ من العمر 17 سنة ولا يملك رخصة قيادة، وتمت إحالته إلى مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل، وحجز مركبته في ساحة حفظ المركبات.

وأشارت إلى أنه تم توجيه ثلاثة اتهامات للسائق، وهي ارتكاب حادث دهس، والهروب من المكان، والقيادة دون رخصة قيادة، وإحالته إلى الجهات المختصة اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وذكر أن هروب مرتكب الحادث من المكان أوقعه في خطأ أكبر، لأنه بذلك ارتكب جريمتين بدلاً من واحدة، لافتاً إلى أنه يجب على جميع السائقين الوقوف فوراً والإبلاغ عن الحادث وعدم الهروب من الموقع، تفادياً لارتكاب تهمة أخرى تحت بند (هروب) من قضية جنائية، مناشداً الجميع ضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور.

وأكد الشحي أن شرطة رأس الخيمة حريصة على تطبيق قيمة العدالة، وهي إحدى قيم وزارة الداخلية، الرامية إلى تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع من دون تمييز، بغض النظر عن مركز الشخص أو جنسه أو دينه، ولا تتوانى عن ملاحقة مرتكبي الجرائم، حفاظاً على حقوق وممتلكات الآخرين المتضررين، بهدف ضمان تحقيق العدل والمساواة بين الجميع، وتعزيز الشعور بالعدالة والأمان في نفوس أفراد المجتمع، من خلال الاستعداد المطلق لأداء الواجب وملاحقة الحقوق بنزاهة وإخلاص، من دون ممارسة أي نوع من أنواع الانحياز أو التمييز.

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