تصادم 34 مركبة على شارع الإمارات في الاتجاه من دبي إلى الشارقة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقع حادث تصادم بين 34 مركبة على شارع الإمارات بعد جسر القدرة في الاتجاه إلى الشارقة، ما أسفر عن أربع إصابات منها إصابة بليغة وإصابة متوسطة وإصابتان بسيطتان، وتوقف الحركة المرورية.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العميد سيف مهيّر المزروعي، إن بلاغاً ورد إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبات عدة على شارع الإمارات بعد جسر القدرة في الاتجاه إلى الشارقة، نتيجة تدني الرؤية الأفقية، وعدم التزام السائقين بترك مسافة أمان كافية، ليقع حادث تصادم نتج عنه توالي حدوث سلسلة من التصادمات بين المركبات الأخرى، وتضرر 34 مركبة.

وناشد المزروعي السائقين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأحوال الجوية السيئة وسرعة الرياح والالتزام بقواعد الأمن والسلامة، مؤكداً ضرورة خفض السرعات في هذه الظروف بسبب عدم وضوح الرؤية.

وأكد أهمية خفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات أكثر من المسافة الاعتيادية، وعدم تجاوز المركبات الأخرى، وتجنب الوقوف وسط الطريق في حال التعرض لحادث بسيط، وتجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة مع الالتزام بالإشارات الدالة للانعطاف، وكذلك إيقاف المركبة خارج حرم الطريق في حالة عدم وضوح الرؤية وبشكل آمن واستخدام الإشارات الأربع لتنبيه المركبات القادمة من الخلف، بالإضافة إلى عدم استخدام الأضواء العالية التي تعيق الرؤية للسائقين الآخرين، وعدم استخدام أضواء الخطر أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، واستخدام مساحات الزجاج، والتخلص من البخار الذي يتراكم على زجاج النوافذ داخل المركبة، والحذر من مفاجآت الطريق كونها تلعب دوراً كبيراً في وقوع الحوادث.

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