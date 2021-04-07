إنقاذ 9 أشخاص علقوا في منطقة شحة الجبلية برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

تمكن رجال البحث والإنقاذ بقسم جناح الجّو بشرطة رأس الخيمة، وبمساعدة بعض الأهالي من إنقاذ تسعة أشخاص من جنسيات مختلفة علقوا في منطقة "شحة" برأس الخيمة في بلاغين منفصلين.

وقال رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغين، أحدهما الأسبوع الماضي بوجود أربعة أشخاص عالقين في منطقة شحة، والبلاغ الثاني قبل يومين بوجود خمسة آخرين عالقين في نفس المكان، خلال رحلتي تسلق جبلية في المنطقة.

وأوضح، فور تلقي البلاغين، تحرك رجال قسم الإسعاف والانقاذ بشرطة رأس الخيمة، إلى الموقع ونظراً لكونهم علقوا في قمة جبلية شاهقة وعرة في أعلى المنطقة، يصعب وصول سيارات الإسعاف لها، تمت الاستعانة بمروحية شرطة رأس الخيمة، حيث تولى رجال البحث والإنقاذ بقسم جناح الجو، مهمة الوصول إلى أعلى قمة بالمنطقة، بواسطة مروحية شرطة رأس الخيمة، وتم العثور عليهم وتقديم الدعم اللازم لهم ونقلهم.

وأوضح، أنه يجب على جميع أفراد الجمهور عند ممارسة هوايات التسلق وغيرها من الأنشطة الرياضية ضرورة تجنب ارتياد المناطق الوعرة في أعالي الجبال، وقمم المرتفعات، والمناطق التي قد تشكل خطراً على حياتهم، بسبب وعورة تضاريسها وصعوبة الوصول إليها، مشيراً إلى أن شرطة رأس الخيمة، حريصة على تلبية نداءات الجمهور فور تلقي كافات البلاغات من المواطنين والمقيمين وزوّار الإمارة، حفاظاً على أمن وسلامة الأرواح وتعزيز الأمن والأمان مقدماً شكره لتعاون بعض أهالي المناطق الجبلية على تعاونهم وحسهم الأمني العالي.

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