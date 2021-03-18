25 ألف مستفيد من «لا تفقد تركيزك»

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أفادت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بأنها أطلقت حملة إلكترونية في السابع من مارس الجاري تحت شعار «لاتفقد تركيزك على الطريق»، بهدف نشر التوعية المرورية بين قائدي المركبات للتقليل من مخالفة الإنشغال بغير الطريق، للحدّ من وقوع الحوادث المرورية والآثار السلبية التي تترتب عليها، واستفاد منها أكثر من 25 ألف سائق.

وأكد مدير فرع دوريات الطرق الخارجية بشرطة الشارقة، النقيب فهد البلوشي، أن الحملة تم إطلاقها عبر مواقع التواصل الإجتماعي والإذاعات الرسمية في الدولة، وصاحبها تفعيل الدورية المدنية في رصد مخالفات الإنشغال عن الطريق للتواصل مع قائدي المركبات المخالفين وتوعيتهم بخطورة المخالفات التي ارتكبوها والتي تستهدف الحملة الحد من وقوعها، حيث بلغ عدد المستفيدين من الحملة حتى الأن أكثر من 25 ألف مستفيد.

وأوضح أن اطلاق الحملة جاءت بناءً على الإحصاءات المرورية السابقة، التي أشارت إلى أن عدم تركيز قائدي المركبات، يعد من ضمن الأسباب التي أدت إلى وقوع عدداً من الحوادث في الأعوام الماضية.



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